Глава «Укрэнерго» назвал сложной ситуацию с электроснабжением в стране

Зайченко: Уйдут недели на восстановление энергоснабжения на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Чтобы восстановить энергоснабжение на Украине после ударов российских войск, потребуются недели. Об этом в ходе национального телемарафона заявил глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко, его слова приводит РИА Новости.

«Мы говорим не про дни, мы говорим о неделях, которые будут нужны для восстановления», — заявил Зайченко. Кроме того, он добавил, что в стране сложилась сложная ситуация с электроснабжением, из-за чего продолжительность отключений электричества составляет от 12 до 16 часов, вместо запланированных 4-8.

Ранее Минобороны России отчиталось об ударах по энергетической инфраструктуре Украины.

