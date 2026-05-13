Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:13, 13 мая 2026Мир

В России усомнились в адекватности Трампа из-за желания присоединить Венесуэлу к США

Политолог Пшеничников: Венесуэла откажется быть 51-м штатом США
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Претензии США на Гренландию, Канаду и Латинскую Америку можно охарактеризовать как попытки американского президента Дональда Трампа вернуть к жизни устаревшую геополитическую концепцию. Об этом рассказал политолог Игорь Пшеничников, пишет Life.ru.

Эксперт призвал к пониманию того, что Трамп — «не очень адекватный персонаж».

Он уже рисовал в цвета американского флага и Канаду, и Гренландию. Надо понимать, что это у него идея фикс. Человек в современных условиях пытается реализовать доктрину Монро, которой уже 200 лет

Игорь Пшеничниковполитолог

Суть доктрины Монро в том, что только США имеют право контролировать Западное полушарие (то, что южнее реки Рио-Гранде). Однако политолог усомнился в том, что Венесуэла согласна стать 51-м американским штатом. При этом он напомнил, что под диктат Соединенных Штатов попадают или могут попасть и другие страны: Мексика, Сальвадор, Никарагуа, Гватемала, Панама.

«По всей видимости, все это лишь хотелки Трампа. Я не думаю, что они на самом деле реализуемы», — признался эксперт.

По его словам, у Венесуэлы и остальных стран Латинской Америки действительно меньше сил возражать Трампу, чем у объединенной Европы, вставшей на защиту датской Гренландии, однако и это не поможет американскому лидеру в его планах.

Я думаю, что тут просто все понимают, что у Трампа не все нормально с головой

Игорь Пшеничниковполитолог

13 мая Трамп выложил картинку в Truth Social с присоединенной к США Венесуэлой. В верхней части изображения, которое появилось в соцсетях американского лидера, присутствует надпись «51-й штат».

Ранее Трамп заявил, что «серьезно рассматривает» возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом. Глава Белого дома сослался на нефтяные запасы республики на 40 триллионов долларов как на движущую силу такого решения, утверждают журналисты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали реальный срок полного контроля над Донбассом

    В Египте высказались по поводу участия Салаха в матче со сборной России

    Россиянин расстрелял торговца валютой ради сотен тысяч долларов

    Названы правила для предотвращения инфаркта при высоком давлении

    Повышение платы за воду назвали незаконным в одном случае

    Дачников предупредили о коварной и опасной причине боли в спине

    Обнародованы подробности о расправе шестерых глухонемых россиян над инвалидом

    Россиянин довел мать до самоубийства

    Стало известно о смерти мужчины от испуга на Останкинской телебашне

    Зеленский заявил о помощи странам Южного Кавказа в одном вопросе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok