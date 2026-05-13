В России усомнились в адекватности Трампа из-за желания присоединить Венесуэлу к США

Политолог Пшеничников: Венесуэла откажется быть 51-м штатом США

Претензии США на Гренландию, Канаду и Латинскую Америку можно охарактеризовать как попытки американского президента Дональда Трампа вернуть к жизни устаревшую геополитическую концепцию. Об этом рассказал политолог Игорь Пшеничников, пишет Life.ru.

Эксперт призвал к пониманию того, что Трамп — «не очень адекватный персонаж».

Он уже рисовал в цвета американского флага и Канаду, и Гренландию. Надо понимать, что это у него идея фикс. Человек в современных условиях пытается реализовать доктрину Монро, которой уже 200 лет Игорь Пшеничников политолог

Суть доктрины Монро в том, что только США имеют право контролировать Западное полушарие (то, что южнее реки Рио-Гранде). Однако политолог усомнился в том, что Венесуэла согласна стать 51-м американским штатом. При этом он напомнил, что под диктат Соединенных Штатов попадают или могут попасть и другие страны: Мексика, Сальвадор, Никарагуа, Гватемала, Панама.

«По всей видимости, все это лишь хотелки Трампа. Я не думаю, что они на самом деле реализуемы», — признался эксперт.

По его словам, у Венесуэлы и остальных стран Латинской Америки действительно меньше сил возражать Трампу, чем у объединенной Европы, вставшей на защиту датской Гренландии, однако и это не поможет американскому лидеру в его планах.

Я думаю, что тут просто все понимают, что у Трампа не все нормально с головой Игорь Пшеничников политолог

13 мая Трамп выложил картинку в Truth Social с присоединенной к США Венесуэлой. В верхней части изображения, которое появилось в соцсетях американского лидера, присутствует надпись «51-й штат».

Ранее Трамп заявил, что «серьезно рассматривает» возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом. Глава Белого дома сослался на нефтяные запасы республики на 40 триллионов долларов как на движущую силу такого решения, утверждают журналисты.