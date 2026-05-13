Россиянин превратил квартиры в банный комплекс и чуть не спалил весь дом

17:17, 13 мая 2026

Житель Томска превратил квартиры в банный комплекс и устроил пожар в доме
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Житель Томска превратил несколько квартир в банный комплекс и чуть не спалил весь многоэтажный дом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Около четырех лет назад мужчина переоборудовал принадлежащие ему три квартиры на первом этаже в номера с саунами. Почти сразу после этого он начал сдавать жилье посуточно.

Соседи по 14-этажке несколько раз жаловались на сильное задымление и резкий запах гари. Это случалось из-за того, что постояльцы забывали выключать нагреватели в сауне. По словам жильцов, при строительстве сауны были нарушены нормы пожарной безопасности.

Утром 13 мая соседи чуть не сгорели — одну из квартир с сауной охватило пламя, повалил густой дым. На место пожара прибыли спасатели. В итоге из дома эвакуировали 27 человек — в том числе 11 детей. Возгорание ликвидировали на площади 25 квадратных метров.

Владелец квартир заявил, что пока сдавать жилье с саунами не будет. Однако на вопрос о причинах пожара предприниматель внятного ответа дать не смог.

Ранее в Хабаровске рухнуло здание, в котором находились сауна и магазин.

