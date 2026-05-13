Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:17, 13 мая 2026Бывший СССР

Зеленский заявил о помощи странам Южного Кавказа в одном вопросе

Зеленский: Украина помогает военной экспертизой на Южном Кавказе
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Украина уже помогает военной экспертизой партнерам на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. Об этом в ходе выступления на саммите «Бухарестской девятки» заявил президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его выступления опубликовала в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Украинская экспертиза в сфере безопасности уже работает в странах Персидского залива, помогает на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. И это только начало», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что благодаря сделке по дронам с Брюсселем Украина начнет предоставлять свою экспертизу и для Европы.

Ранее Зеленский заявил, что надеется, что президент США Дональд Трамп во время визита в Китай обсудит прекращение конфликта на Украине. По его словам, Киев находится на постоянной связи с Вашингтоном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали реальный срок полного контроля над Донбассом

    В Египте высказались по поводу участия Салаха в матче со сборной России

    Россиянин расстрелял торговца валютой ради сотен тысяч долларов

    Названы правила для предотвращения инфаркта при высоком давлении

    Повышение платы за воду назвали незаконным в одном случае

    Дачников предупредили о коварной и опасной причине боли в спине

    Обнародованы подробности о расправе шестерых глухонемых россиян над инвалидом

    Россиянин довел мать до самоубийства

    Стало известно о смерти мужчины от испуга на Останкинской телебашне

    Зеленский заявил о помощи странам Южного Кавказа в одном вопросе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok