19:54, 7 декабря 2025Мир

Канцлер ФРГ подал сотни исков из-за оскорблений

Welt: Канцлер ФРГ Мерц подал сотни заявлений из-за оскорблений в свой адрес
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nadja Wohlleben / Getty Images

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц с 2021 года подал сотни заявлений об оскорблениях в свой адрес. Об этом сообщает Die Welt.

В материале Мерца называют «одним из самых чувствительных политиков в истории ФРГ». Отмечается, что с 2021 года он подал сотни заявлений из-за оскорбительных высказываний в его адрес.

Газета Welt am Sonntag побеседовала с адвокатами обвиняемых, один из них представлял интересы около 10 человек, на которых были поданы иски. В качестве примеров оскорблений Мерца в сети приводятся высказывания «маленький нацист» и «паршивый пьяница».

Ранее журнал Der Spiegel опубликовал фрагменты расшифровки телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, в котором президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выразили глубокое недоверие к США и предупредили Киев о возможном «предательстве» со стороны Вашингтона.

