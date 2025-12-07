Канцлер ФРГ подал сотни исков из-за оскорблений

Welt: Канцлер ФРГ Мерц подал сотни заявлений из-за оскорблений в свой адрес

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц с 2021 года подал сотни заявлений об оскорблениях в свой адрес. Об этом сообщает Die Welt.

В материале Мерца называют «одним из самых чувствительных политиков в истории ФРГ». Отмечается, что с 2021 года он подал сотни заявлений из-за оскорбительных высказываний в его адрес.

Газета Welt am Sonntag побеседовала с адвокатами обвиняемых, один из них представлял интересы около 10 человек, на которых были поданы иски. В качестве примеров оскорблений Мерца в сети приводятся высказывания «маленький нацист» и «паршивый пьяница».

