Медведев предупредил о рисках прихода в Белый Дом нового «Байдена»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о рисках прихода в Белый Дом нового «Джо Байдена». Соответствующий пост появился в его аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

По словам зампреда Совбеза РФ, появление в правящих кругах Соединенных Штатов подобного политика помешает Вашингтону. Политику нынешнего американского президента Дональда Трампа Медведев назвал великодержавным прагматизмом, а Джо Байдена — глобалистским маразмом.

«Приход в Белый дом очередного оголтелого байдена быстро уничтожит на корню все ростки великодержавного прагматизма нынешней команды MAGA (Make America Great Again, движение Трампа "Сделаем Америку снова великой" — прим. "Ленты.ру"», — написал Медведев.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что бывший президент США Джо Байден и его администрация уделяли гораздо больше внимания границам Украины, чем границам США.