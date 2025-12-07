Реклама

Путешествия
18:44, 7 декабря 2025Путешествия

Мужчина устроил резню на популярном у россиян курорте в Китае

Global Times: Мужчина с ножом лишил жизни трех человек на пляже в Санье
Алина Черненко

Фото: China Daily / Reuters

Мужчина устроил резню на популярном у российских туристов курорте Китаяострове Хайнань. Об этом сообщает Global Times.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 6 декабря, на пляже Дадунхай в городе Санья. 52-летний подозреваемый по фамилии Жэнь напал с ножом для фруктов на трех человек и лишил их жизни.

Жэнь и его жертвы — Тао, Ли и Хань — рабочие-мигранты из других провинций, работающие в Санье. Согласно предварительному расследованию, между ними уже был конфликт в 2023 году из-за царапины на автомобиле. Когда китайцы снова увидели друг друга, словесная перепалка между ними переросла в драку с летальным исходом.

Ранее британский турист поехал на тайский Пхукет и оказался в больнице с ножевыми ранениями. Мужчина крупного телосложения напал на путешественника возле пляжного клуба.

