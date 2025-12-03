Реклама

18:31, 3 декабря 2025

Мужчина поехал на остров вечеринок в Азии и оказался в больнице с ножевыми ранениями

Британский турист оказался в больнице с ножевыми ранениями на Пхукете
Алина Черненко

Фото: John Danow / Shutterstock / Fotodom

Британский турист поехал на популярный азиатский остров вечеринок — тайский Пхукет — и оказался в больнице с ножевыми ранениями. Подробностями истории поделилось издание The Independent.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 3 декабря, в районе Чернг Талай. Иностранец крупного телосложения напал с ножом на 34-летнего Луи Джохе Джарви возле пляжного клуба и скрылся с места происшествия до прибытия полиции.

Спасатели оказали пострадавшему мужчине первую помощь, после чего его доставили в больницу, где он находится на лечении. Стражи правопорядка используют записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность подозреваемого, и продолжают допрашивать свидетелей.

Ранее горничная отеля на этом же курорте Таиланда наткнулась на стоящее на коленях у кровати тело немецкого туриста. Кончина мужчины наступила за несколько часов до его обнаружения.

