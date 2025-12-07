Реклама

На Украине элементы ракеты Patriot выдали за российские

ТАСС: Украина выдала элементы ракеты Patriot за российские
Марина Совина
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские СМИ вновь выдали поражающие элементы от американской зенитной ракеты Patriot за российские. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России.

Уточняется, что издания опубликовали кадры с изображением поражающих элементов систем противовоздушной обороны (ПВО). Их пытались выдавать за части сбитых ракет Армии РФ. «Однако уже даже в комментариях специалисты опровергли доводы украинских пропагандистов, распространяющих фейки», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что несколько пабликов во Львове ошибочно опубликовали фотографию с изображением старой вентиляционной трубы, лежащей на улице города. Снимки сопровождались подписью, что это обломок российской ракеты. Позднее мэр Львова Андрей Садовой опроверг информацию местных медиа.

