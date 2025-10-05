Бывший СССР
21:01, 5 октября 2025Бывший СССР

На Украине кусок старой вентиляционной трубы выдали за обломок крылатой ракеты

RT: Во Львове вентиляционную трубу выдали за обломок крылатой ракеты
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Telegram-канал Андрея Садового

Украинские СМИ ошибочно выдали кусок старой вентиляционной трубы за обломок крылатой ракеты. Об этом сообщил Telegram-канал RT.

Издание сообщает, что несколько пабликов во Львове опубликовали фотографию с изображением старой вентиляционной трубы, лежащей на улице города. Снимки сопровождались подписью, что это обломок российской ракеты.

Позже, как говорится в сообщении, мэр Львова Андрей Садовой опроверг информацию местных медиа.

Ранее стало известно о правилах, которые украинские журналисты должны соблюдать в зоне СВО. Так, руководство ВСУ рекомендует работникам СМИ очистить конфиденциальную переписку и настроить автоудаление в мессенджерах.

