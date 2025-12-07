На Украине рассказали о новых продвижениях ВС России

Deep State: Российские войска продвинулись к северу от Гуляйполя

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Запорожской области. Об этом сообщает украинский аналитический портал Deep State в Telegram-канале.

По обновленной карте боевых действий можно заметить, что российские военнослужащие у Ямполя Донецкой народной республики (ДНР) и у села Сладкое Запорожской области, севернее Гуляйполя.

Командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Манько в интервью изданию «Украинская правда» назвал один из самых острых в ноябре эпизодов. ВС России в ноябре заняли вдвое больше территорий, чем в сентябре. Причем 40 процентов продвижения российских войск приходится на Гуляйполе.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли в Гуляйполе серию массированных ударов фугасными авиабомбами. В результате за сутки было уничтожено почти 50 украинских бойцов.