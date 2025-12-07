На Украине рассказали о влиянии отставки Ермака на власть Зеленского

«Страна.ua»: Отставка Ермака ослабила власть Зеленского

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака ослабила власть украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Тем более что сейчас, после отставки Ермака, между Зеленским и кругами, близкими к демократам, установилось перемирие. Последние считают, что президент уже достаточно ослаблен, деморализован», — сказано в публикации.

28 ноября стало известно, что Ермак подал в отставку с должности главы офиса президента Украины. За несколько часов до этого к нему с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

4 декабря Зеленский рассказал о решении по назначению нового главы офиса президента Украины. Украинский лидер заверил, что оно будет принято в ближайшее время.