17:39, 7 декабря 2025

На Украине рассказали о влиянии отставки Ермака на власть Зеленского

«Страна.ua»: Отставка Ермака ослабила власть Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака ослабила власть украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Тем более что сейчас, после отставки Ермака, между Зеленским и кругами, близкими к демократам, установилось перемирие. Последние считают, что президент уже достаточно ослаблен, деморализован», — сказано в публикации.

28 ноября стало известно, что Ермак подал в отставку с должности главы офиса президента Украины. За несколько часов до этого к нему с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

4 декабря Зеленский рассказал о решении по назначению нового главы офиса президента Украины. Украинский лидер заверил, что оно будет принято в ближайшее время.

