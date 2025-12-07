Назван вероятный преемник Трампа

Американист Алхименков: Старший сын Трампа Дональд может стать президентом

Старший сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший может гипотетически стать президентом и рассматривается как один из его вероятных наследников. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Алхименков.

В частности, исследователь обратил внимание, что Трамп-младший очень активен в политике, участвует в назначении кандидатов на посты в администрации его отца и комментирует международные дела.

«В первую очередь — это Дональд Трамп-младший. Он активен в общественно-политических вопросах. Поэтому если он пожелает, то сможет войти в большую политику», — уточнил американист.

Ранее Дональд Трамп-младший прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, критики спецпосланника президента США Стива Уиткоффа хотят провала мирной инициативы по завершению украинского конфликта. По словам сына американского лидера, выступающие с такой критикой «деятели "глубинного государства" никогда в реальной жизни не заключали успешных сделок».