06:00, 7 декабря 2025МирЭксклюзив

Названы причины исчезновения влиятельного советника Трампа

Американист Алхименков: Дочь Трампа Иванка вынужденно отстранилась от его дел
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

В начале второго срока президента США Дональда Трампа его старшая дочь Иванка — которая в первом сроке играла роль влиятельного советника — вынужденно отстранилась от его дел. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Алхименков.

«Она слишком связана с либеральным истеблишментом Нью-Йорка, чтобы открыто войти в большую политику», — отметил исследователь.

Американист указал, что финансовые и политические элиты Нью-Йорка, с которыми раньше была тесно связана семья Трампа, более либерально по взглядам. Поэтому из желания сохранить бизнес-связи Иванка несколько дистанцировалась от политики ее отца.

Муж Иванки Трамп, бизнесмен Джаред Кушнер продолжает играть ключевую роль в международных делах. В ноябре этого года он участвовал в разработке мирного плана по Украине и вместе со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом принял участие в переговорах с Владимиром Путиным, которые состоялись в Кремле 2 декабря.

