22:16, 7 декабря 2025Мир

Нидерланды экстренно подняли истребители для перехвата неопознанного дрона

Нидерланды подняли в воздух истребители F-35 для перехвата неопознанного дрона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Два истребителя F-35 военно-воздушных сил (ВВС) Нидерландов были экстренно подняты в воздух для перехвата неопознанного дрона. Об этом заявили в министерстве обороны государства.

Уточняется, что объект находился на высоте, где обязательны связь с диспетчерами и работа транспондера, однако он не подавал никаких сигналов. Вскоре дрон покинул воздушное пространство Нидерландов. Отмечается, что он не представлял прямой угрозы.

F-35 вернулись на авиабазу Волкел на юге страны.

Ранее группу неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) заметили над морской базой Иль-Лонг на западе Франции, где размещены атомные подводные лодки с баллистическими ракетами. Всего было зафиксировано пять дронов.

