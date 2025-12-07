Новая схема обмана пожилых людей распространилась в России

Банк Хлынов: Мошенники стали представляться сотрудниками медицинских учреждений

Мошенники стали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками медицинских учреждений, — злоумышленники собирают персональные данные, чтобы получить доступ к порталу «Госуслуги» и выманить деньги. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Банка Хлынов.

«В России вновь фиксируется рост случаев мошенничества, связанных с телефонными звонками из якобы медицинских учреждений. В качестве жертв злоумышленники, как правило, выбирают пожилых людей, поэтому обычно такие звонки поступают на стационарные номера», — говорится в материале.

В нем отмечается, что в большинстве случаев мошенники представляются работниками регистратуры, участковыми медсестрами или терапевтами. В зависимости от легенды, они используют различные предлоги для сбора персональных данных. Среди них: неудовлетворительные результаты анализов, необходимость срочно пройти диспансеризацию, запись на прием к врачу.

Чтобы "оформить запись", "подтвердить данные пациента" или "отправить результаты", мошенники просят сообщить номер паспорта, полиса обязательного медицинского страхования, СНИЛС, дату рождения, а затем — код из СМС-сообщения Банк Хлынов

Получив все интересующие сведения, злоумышленники взламывают аккаунт жертвы на официальном портале госуслуг и завершают звонок, пояснили в банке.

После этого в течение нескольких минут человеку перезванивает другой мошенник, который под видом «представителя» правоохранительных или государственных органов либо службы безопасности банка сообщает о «подозрительных действиях», «оформленных кредитах», «угрозе утечки данных» или «необходимости защитить средства».

Главная цель нового звонка — убедить доверчивого гражданина перевести деньги на так называемые "безопасные счета" или предоставить удаленный доступ к устройству. Если человек соглашается, то теряет все свои сбережения Банк Хлынов

В банке напомнили, что никому не надо сообщать в разговоре конфиденциальную информацию. Ни органы государственной власти, ни медицинские учреждения не запрашивают по телефону паспортные данные, СНИЛС, полис ОМС и тем более не просят СМС-коды, подчеркнули в организации.

Также необходимо немедленно прервать разговор, если собеседник под тем или иным предлогом просит предоставить личные данные.

Ранее директор продукта МТС «Защитник» Андрей Бийчук сообщал о том, что за первые шесть месяцев 2025 года россияне лишились более 15 миллиардов рублей из-за мошенников.