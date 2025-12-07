Одну европейскую страну не пригласили на саммит по Украине

Polsat: Польшу не пригласили на саммит по Украине в Лондоне

Польшу не пригласили принять участие в саммите по Украине в Лондоне. Об этом сообщает Polsat News.

Европейский лидеры встретятся в понедельник, 8 декабря, для обсуждения шагов по урегулированию украинского конфликта. Однако, по данным издания, Варшава не была приглашена на саммит, что вызвало обеспокоенность среди бывших польских чиновников.

Они считают, что внутренние политические проблемы и решения, осложнившие отношения с Киевом, привели к «снижению роли Польши в международных переговорах».

Ранее МИД Польши заявил о желании страны расширить «евротройку» и принимать участие в переговорах по Украине. Сообщалось, что глава ведомства Радослав Сикорский поднял вопрос о включении Варшавы в «коалицию желающих».