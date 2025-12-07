Реклама

10:31, 7 декабря 2025

Опытная путешественница дала советы желающим летать в бизнес-классе бесплатно

Алина Черненко

Фото: kudla / Shutterstock / Fotodom

Опытная российская путешественница Саша Коновалова, трижды летавшая в бизнес-классе бесплатно, дала советы желающим повторить подобный опыт соотечественникам. Советами она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что обычно она летает в мягком удобном спортивном костюме или в уютной толстовке. Однако в дни, когда представители авиакомпаний предлагали ей и ее спутнику пересесть в бизнес-класс, на ней всегда были пиджак и классические брюки, а на молодом человеке — брюки и рубашка.

Коновалова также отметила, что в эти дни у них был один рюкзак на двоих (классического, а не спортивного вида), а у нее — небольшая сумочка и электронная книга в руках. Кроме того, два раза из трех россиянка летала с симпатичной укладкой вместо привычной прически в виде косы или хвостика. Однако макияжа на ней не было.

«Короче говоря, мы выглядели опрятно и аккуратно. Возможно, создавали ощущение "деловых" путешественников, а не туристов. Тех, кто точно не будет выпивать, шуметь и мешать другим пассажирам в полете», — предположила автор.

Она также поделилась мнением других путешественников, которые рассказали, кого пересаживают в бизнес-класс чаще всего. В список вошли одинокие женщины в деловых костюмах, пассажиры, которые приходят на регистрацию в числе последних и при этом выглядят прилично, лояльные клиенты и иногда те, кто сам об этом просит.

Ранее эта же тревел-блогерша пообщалась с горничной в турецком отеле и узнала об особенности российских туристов, которая доставляет неудобства обслуживающему персоналу. Так, беспокоящей чертой россиян является их привычка постоянно заправлять кровать.

