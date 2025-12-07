Военный блогер заявил о зачистке днепропетровского села Остаповское

Подоляка: ВС России завершили зачистку днепропетровского села Остаповское

Российские подразделения завершили зачистку села Остаповское в Днепропетровской области. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

По его словам, боевые действия также ведутся на южных окраинах села Герасимовка. Блогер ожидает, что после взятия Андреевки и Герасимовки начнется штурм Братского. По его словам, это приведет к прорыву украинской обороны по реке Гайчур.

Он добавил, что таким образом Вооруженные силы (ВС) России смогут зайти в тыл ореховской группировки украинской армии и создать плацдарм для наступления в районе Покровского.

Ранее российские военные заняли село Гай в Днепропетровской области.