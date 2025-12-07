Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:42, 7 декабря 2025Бывший СССР

Военный блогер заявил о зачистке днепропетровского села Остаповское

Подоляка: ВС России завершили зачистку днепропетровского села Остаповское
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские подразделения завершили зачистку села Остаповское в Днепропетровской области. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

По его словам, боевые действия также ведутся на южных окраинах села Герасимовка. Блогер ожидает, что после взятия Андреевки и Герасимовки начнется штурм Братского. По его словам, это приведет к прорыву украинской обороны по реке Гайчур.

Он добавил, что таким образом Вооруженные силы (ВС) России смогут зайти в тыл ореховской группировки украинской армии и создать плацдарм для наступления в районе Покровского.

Ранее российские военные заняли село Гай в Днепропетровской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наносят тяжелый урон». В МИД России оценили потери Евросоюза от антироссийских санкций

    В России захотели сократить список неженских профессий

    Военный блогер заявил о зачистке днепропетровского села Остаповское

    Российскую журналистку уволили после слов «чтоб фарш был» о терпящем бедствие самолете

    В Британии заявили о нежелании США критиковать Россию

    На Украине призвали равняться на Северную Корею в одном вопросе

    В рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток боевиков покинуть позиции

    В Британии рассказали о подарке Каллас для России

    В России сообщили об индексации одного вида пенсий

    В США оценили вероятность отправки войск на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok