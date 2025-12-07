Государственный переворот в Бенине подавили

Государственный переворот в Бенине сорвался, а 13 путчистов были арестованы бойцами Республиканской гвардии. Как сообщает портал 24 heures au Benin, на свободе остается организатор попытки свержения действующих властей страны — полковник Паскаль Тигри.

«Через несколько часов после заявления путчистов на национальном телевидении Бенина подразделения Республиканской гвардии взяли ситуацию под контроль и подавили мятеж. Телеканал, захваченный террористами, был освобожден», — отметило издание.

Ранее захватившие эфир телеканала военные заявили об отстранении президента Бенина Патриса Талона и о переходе власти в стране в их руки. В том же обращении Тигри объявил о роспуске всех государственных органов власти.