Мир
20:02, 7 декабря 2025Мир

Переворот в Бенине сорвался

Государственный переворот в Бенине подавили
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: AP

Государственный переворот в Бенине сорвался, а 13 путчистов были арестованы бойцами Республиканской гвардии. Как сообщает портал 24 heures au Benin, на свободе остается организатор попытки свержения действующих властей страны — полковник Паскаль Тигри.

«Через несколько часов после заявления путчистов на национальном телевидении Бенина подразделения Республиканской гвардии взяли ситуацию под контроль и подавили мятеж. Телеканал, захваченный террористами, был освобожден», — отметило издание.

Ранее захватившие эфир телеканала военные заявили об отстранении президента Бенина Патриса Талона и о переходе власти в стране в их руки. В том же обращении Тигри объявил о роспуске всех государственных органов власти.

