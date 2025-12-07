Реклама

Польша обратилась в Интерпол из-за подрыва железнодорожных путей

Польша обратилась в Интерпол для розыска подозреваемых во взрыве путей
Никита Абрамов
Фото: Chancellery of the Prime Minister / Getty Images

Правоохранительные органы Польши обратились в Интерпол для поиска двух граждан Украины, подозреваемых в подрыве железнодорожных путей. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Бюро международного сотрудничества Главного управления полиции направило подготовленное прокуратурой заявление в штаб-квартиру Интерпола в Лионе о розыске и задержании Евгения Иванова и Александра Кононова», — говорится в публикации.

В сообщении они названы непосредственными виновниками терактов на железнодорожных путях в Польше.

17 ноября два гражданина Украины дважды за день устроили в Польше диверсии на железной дороге, которая ведет к границе с Украиной. Сначала это произошло недалеко от города Плавны, а позднее — около станции Мика.

