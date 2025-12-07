Постпред США при НАТО заявил о близости мира на Украине

Постпред США при НАТО Уитакер заявил, что мир на Украине близок как никогда

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что переговоры по мирному урегулированию на Украине близки к достижению сделки. Об этом пишет ТАСС.

«Это, возможно, наш лучший шанс. Мы ближе к миру, чем когда-либо», — подчеркнул он. По словам постпреда, в конечном итоге «эта война должна закончиться».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Москва восемь лет пыталась разрешить ситуацию на Украине мирным путем. Глава государства пояснил, что Запад подталкивал Украину и поддержал события, которые привели к организации государственного переворота.