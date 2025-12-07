Реклама

02:45, 7 декабря 2025

Постпред США при НАТО заявил о близости мира на Украине

Постпред США при НАТО Уитакер заявил, что мир на Украине близок как никогда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мэттью Уитакер

Мэттью Уитакер. Фото: Riccardo GIordano / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что переговоры по мирному урегулированию на Украине близки к достижению сделки. Об этом пишет ТАСС.

«Это, возможно, наш лучший шанс. Мы ближе к миру, чем когда-либо», — подчеркнул он. По словам постпреда, в конечном итоге «эта война должна закончиться».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Москва восемь лет пыталась разрешить ситуацию на Украине мирным путем. Глава государства пояснил, что Запад подталкивал Украину и поддержал события, которые привели к организации государственного переворота.

