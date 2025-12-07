Раскрыт сбежавший в Таиланд из-за крупного проигрыша российский айтишник

Айтишник из Петербурга сбежал в Таиланд из-за проигранных 350 тысяч рублей

Раскрыты детали о российском айтишнике, который сбежал в Таиланд из-за крупного проигрыша. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, мужчина — 32-летний петербуржец, раньше его звали Руслан. В Таиланде он сменил имя, пьет росу и ворует бананы. Теперь его зовут Нарли Свуо. Из России он сбежал после того, как в отношении него возбудили не менее 10 исполнительных производств из-за долгов в 350 тысяч рублей.

По данным волонтеров, мужчина живет у моря, ходит в чужой одежде, которую донашивает за кем-то, умывается в лужах с лягушками и участвует в драках с бездомными. У него на два месяца просрочена виза, и ему грозит депортация. По словам волонтеров, он попросил называть себя Ветром.

