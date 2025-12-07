Раскрыта судьба сбежавшего из дома пятилетнего мальчика в российском городе

В Новокузнецке полиция вернула домой сбежавшего 5-летнего мальчика с игрушками

В Новокузнецке полиция вернула домой сбежавшего пятилетнего мальчика с игрушками. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, ребенок поссорился с матерью и решил уйти из дома. Он взял с собой воду, хлеб и игрушки. Кроме того, известно, что он оделся не по погоде. В таком виде он дошел до торгового центра. Продрогшего ребенка заметили прохожие. Они вызвали полицию.

Полицейские отвезли его домой. Мать мальчика рассказала, что заметила пропажу сына через 10 минут после его ухода.

Ранее сообщалось, что замерзшего ребенка заметила водитель автобуса по имени Анжелика во время рейса. Она вызвала службы спасения и на конечной остановке передала его правоохранителям.

