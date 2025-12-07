Раскрыты подробности публичных издевательств над Долиной

Директор Долиной: Справедливость должна быть для всех, в том числе и для певицы

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин раскрыл подробности публичных издевательств над ней. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Он прокомментировал сообщения о том, что зрители «Песни года» стали покидать зал после выхода на сцену Ларисы Долиной. Мужчина завил, что в этой ситуации очень важно знать правду. Он отметил, что многие говорят про справедливость, которая должна быть для всех, в том числе и для певицы. Пудовкин отметил, что для этого есть судебный процесс, где будут выяснены все аспекты дела.

Директор певицы заявил, что Лариса Долина свое мнение сказала относительно денег, полученных ею в процессе этой истории. Он подчеркнул, что речь идет о полном возвращении денег покупательнице. «Рвать, топтать и изгаляться — дело такое: сегодня один, завтра другой. Не дай бог, с кем-то подобное случится из тех, кто пишет откровенные оскорбления и проклятья», — сказал Пудовкин. Кроме того, он отметил, что необходимо знать обстоятельства уголовного дела, по которому проходит 14 или 16 человек. «Не все установлено, не все выяснено. Следствие идет», — заключил мужчина.

Ранее сообщалось, что покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье надеется, что Верховный суд (ВС) России признает сделку по покупке жилья законной и квартира артистки станет ее домом.