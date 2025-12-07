Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:24, 7 декабря 2025Культура

Раскрыты подробности публичных издевательств над Долиной

Директор Долиной: Справедливость должна быть для всех, в том числе и для певицы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин раскрыл подробности публичных издевательств над ней. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Он прокомментировал сообщения о том, что зрители «Песни года» стали покидать зал после выхода на сцену Ларисы Долиной. Мужчина завил, что в этой ситуации очень важно знать правду. Он отметил, что многие говорят про справедливость, которая должна быть для всех, в том числе и для певицы. Пудовкин отметил, что для этого есть судебный процесс, где будут выяснены все аспекты дела.

Директор певицы заявил, что Лариса Долина свое мнение сказала относительно денег, полученных ею в процессе этой истории. Он подчеркнул, что речь идет о полном возвращении денег покупательнице. «Рвать, топтать и изгаляться — дело такое: сегодня один, завтра другой. Не дай бог, с кем-то подобное случится из тех, кто пишет откровенные оскорбления и проклятья», — сказал Пудовкин. Кроме того, он отметил, что необходимо знать обстоятельства уголовного дела, по которому проходит 14 или 16 человек. «Не все установлено, не все выяснено. Следствие идет», — заключил мужчина.

Ранее сообщалось, что покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье надеется, что Верховный суд (ВС) России признает сделку по покупке жилья законной и квартира артистки станет ее домом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для меня это жизнь». Боец ММА Петр Ян победил Двалишвили и вернул себе титул чемпиона

    Россиянам назвали неожиданные опасности и коварство геморроя

    Россиян массово атаковали клопы в пятизвездочных отелях Египта

    Москвичам пообещали неожиданную для декабря погоду

    Двалишвили отправили в больницу после боя с Яном

    Раскрыты подробности публичных издевательств над Долиной

    Осужденная за расчленение рэпера Картрайта вдова обжаловала приговор

    В российском городе ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ

    В посольстве Украины в США назвали основные вызовы во время переговорного процесса

    Вяльбе назвала вероятных участников Олимпиады в лыжных гонках от России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok