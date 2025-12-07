Покупательница квартиры Долиной настроена получить квартиру артистки

Адвокат: Лурье ждет признания ВС законности сделки по квартире Долиной

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье надеется, что Верховный суд (ВС) России признает сделку по покупке жилья законной и квартира артистки станет ее домом. Об этом сообщила РИА Новости ее адвокат Светлана Свириденко.

По ее словам, Лурье ожидает рассмотрение жалобы ВС. Покупательница считает, что эта квартира должна стать домом для нее и ее детей по справедливости.

Ранее сообщалось, что певица ни разу не извинилась перед Полиной Лурье за полтора года разбирательств после продажи квартиры.

5 декабря певица Лариса Долина рассказала о том, как за ней и ее семьей следили вынудившие ее продать квартиру мошенники.