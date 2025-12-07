Раскрыты цели ударов российских войск по Украине

Подоляка: Целью удара российских войск стали несколько энергоузлов на Украине

Целью удара российских войск стали несколько крупных энергетических узлов на Украине. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Вчера били сразу по всем. Досталось и Киевскому энергоузлу, и Приднепровью, и экономической Украине», — написал он.

По его словам, до этого Вооруженные силы (ВС) России били по одному крупному узлу или региону, однако сейчас атаки пришлись по всей энергосистеме одновременно. Так, повреждения получили почти все крупные теплоэлектростанции Украины. Удары, по словам Подоляки, вынудили снизить нагрузку на атомные электростанции (АЭС) и остановить часть блоков тепловых электростанций (ТЭС).

О массированном ударе российских войск стало известно ранее 6 декабря. В Минобороны РФ заявили, что это стало ответом на атаки украинских войск по гражданским объектам. В ходе ударов было применено высокоточное оружие, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники дальнего действия.