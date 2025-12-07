Рита Ора без бюстгальтера вышла в свет в наряде с декольте до пупка

Британская певица Рита Ора посетила премию в откровенном образе

Британская певица и актриса Рита Ора в откровенном образе посетила церемонию вручения премии Fashion Awards в Лондоне. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

34-летняя исполнительница вышла в свет в сером платье с декольте до пупка, которое демонстрировало рельефный пресс.

При этом она отказалась от бюстгальтера. В то же время наряд открывал ноги звезды, на которых были надеты туфли лазурного цвета. Внешний вид завершила собранная укладка.

В октябре Рита Ора станцевала на камеру в ультракоротких шортах. Исполнительница предстала перед зеркалом в черном топе на широких бретелях и неоновых шортах экстремальной длины.