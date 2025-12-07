Реклама

12:11, 7 декабря 2025Экономика

Россиян предупредили о «русской рулетке» при покупке красной икры с рук

Эксперт Ильяшенко назвала русской рулеткой покупку красной икры с рук
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nordroden / Shutterstock / Fotodom  

Россиянам рассказали об опасности покупки главного новогоднего деликатеса у непроверенных продавцов, то есть с рук. Речь идет о красной икре. Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко предупредила, что это может быть опасно для здоровья, передает ТАСС.

Ильяшенко назвала покупку красной икры через частные объявления, включая соцсети, русской рулеткой со здоровьем и кошельком, потому что есть шанс купить фальсификат. Она предупредила, что покупка деликатеса по объявлению грозит реальной опасностью получить тяжелое пищевое отравление или заразиться паразитами. Доцент отметила, что с точки зрения места покупки лучше выбрать крупные торговые предприятия. «Это гарантия качества и безопасности продуктов», — заявила эксперт.

По ее словам, в таких магазинах продукция имеет необходимые документы, подтверждающие качество товара.

По данным агентства, цены на красную икру перед Новым годом вырастут в среднем до 9900 рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что качественная красная икра должна белеть в кипятке из-за сворачивающихся белков, но вода должна оставаться прозрачной.

