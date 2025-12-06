Перечислены признаки качественной красной икры

Доцент Гурина: Качественная красная икра белеет в кипятке

Качественная красная икра должна белеть в кипятке из-за сворачивающихся белков, но вода должна оставаться прозрачной. Признаки качественного деликатеса перечислила доцент департамента техносферной безопасности АТИ РУДН Регина Гурина, передает ТАСС.

Также качественная икра должна быть достаточно упругой, чтобы «подпрыгивать», а «оболочка» хорошей икры не будет липнуть к зубам. Кроме того, качественный продукт не растворяется в воде и легко лопается во рту.

По словам Гуриной, горечь и соленость — это первые признаки некачественной красной икры. Она также отметила, что хороший продукт не может стоить дешево.

Ранее в Роспотребнадзоре призвали отказаться от покупки красной икры с добавлением пищевой добавки Е-239. Консервант запрещен из-за выделения токсичных веществ. В службе отметили, что не следует покупать икру на рынках или у частных лиц.