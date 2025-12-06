Россиян призвали отказаться от покупки красной икры с одной добавкой

В Роспотребнадзоре рассказали о вреде красной икры с добавкой Е-239

Красную икру с добавлением пищевой добавки Е-239 не стоит покупать. Этот консервант запрещен из-за выделения токсичных веществ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Икра лососевых рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга и форель, представляет собой ценный продукт питания. Она богата полиненасыщенными жирными кислотами, легко усваиваемыми белками, а также йодом, кальцием, фосфором», — напомнили специалисты.

Для того, чтобы выбрать безопасную красную икру, важно следовать некоторым рекомендациям. В Роспотребнадзоре отметили, что не стоит покупать такой продукт на рынках или у частных лиц.

Помимо этого, специалисты рекомендовали обязательно изучать этикетку: на ней должны быть указаны название рыбы, дата производства и упаковки.

Необходимо избегать икры с добавлением пищевой добавки Е-239 (уротропина). Как уточнили в Роспотребнадзоре, консервант запрещен в России. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212 и Е-213.

Ранее эксперт Алексей Койотов рассказал, что россиянам лучше хотя бы за одну-две недели до Нового года закупить необходимые продукты для праздничного стола. По его словам, такой подход поможет избежать дополнительных расходов.

До этого стало известно, что по сравнению с прошлым годом красная икра в России подорожала на 63 процента.