12:19, 7 декабря 2025

Россиян предупредили о риске замерзнуть насмерть из-за алкоголя

Нарколог Тюрин: Распитие алкоголя на морозе грозит стремительным переохлаждением
Наталья Обрядина

Фото: freepik / Designed by freepik

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал, к каким смертельно опасным последствиям приводит употребление алкоголя на морозе. Об этих рисках он поговорил с «Лентой.ру».

Врач предупредил россиян, что попытки согреться на морозе с помощью алкоголя грозят стремительным переохлаждением. Он объяснил, что спиртное провоцирует резкое расширение периферических сосудов и, как следствие, прилив крови к коже. Из-за этого человеку становится жарко, однако вскоре температура тела начинает быстро снижаться.

«Из-за нарушения терморегуляции может незаметно произойти критическое переохлаждение организма. Кроме того, не стоит забывать, что алкоголь притупляет бдительность, вызывает заторможенность и сонливость. Это может привести к тому, что выпивший человек может уснуть и замерзнуть насмерть», — подчеркнул Тюрин.

Не менее опасен и резкий перепад температур во время употребления алкоголя, добавил врач. По словам нарколога, воздействие спиртных напитков усугубляет стресс для организма, который возникает из-за перемещения из тепла в холод, что может спровоцировать нарушение мозгового кровообращения или инфаркт.

Ранее Тюрин предостерег от злоупотребления новомодной корейской водкой соджу. По его словам, этот напиток разрушает печень и вызывает сильную алкогольную интоксикацию.

