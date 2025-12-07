Реклама

07:36, 7 декабря 2025

Россиянам подсказали способ быстро выбрать удачный подарок на праздник

Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Natee Meepian / Reuters

Даже в самые сжатые сроки можно выбрать не только полезные, но и эмоциональные подарки, рассказала руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров маркетплейса цветов и подарков Flowwow Вероника Перетягина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Если до праздника остается хотя бы три дня, то еще можно успеть выбрать полезный подарок в виде гаджета: беспроводные наушники, внешний аккумулятор, умная лампа или мини-колонка, посоветовала эксперт. За день до события хорошим вариантом будут необычные сладости в яркой упаковке или в форме зверушек, а также букеты из фруктов, посоветовала Перетягина. За считанные часы до события можно придумать подарок, связанный с домашним уютом и декором, также советует эксперт.

«Букеты из лапника — главный новогодний тренд 2026 года, из них собирают как украшения для стола, так и праздничные венки на стену. Особенно популярны ветки пихты вида нобилис — они могут долго стоять без воды и не осыпаться. Украшают композиции засушенными апельсинами, игрушками и палочками корицы: они не только создают настроение, но и дарят приятный аромат», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Альтернатива — ароматы для дома с нотками ели или манадарина, свечи с запахом выпечки, диффузоры или гирлянды.

Вероника Перетягинаруководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров маркетплейса цветов и подарков Flowwow

Если до праздника осталось всего пара часов, порадовать близких можно готовыми наборами из чая или кофе, элитных сортов сыра вместе с медом или орехами, дополнив их аромасвечой или шоколадом, подсказала эксперт. Ну а когда ситуация совсем критическая и нужно что-то придумать за 15 минут, Перетягина советует найти в сети подарочный сертификат: поход в спа, мастер-класс, фотосессия или подписка на любимый сервис фильмов или музыки.

Ранее психолог сервиса «Ясно» Светлана Абакумова объяснила, почему в конце года многие люди ощущают упадок сил и подавленность, и назвала меры борьбы с этими состояниями. Она также дала несколько советов о том, как справиться с этими проблемами, в частности, призвала россиян снизить планку требований к себе.

