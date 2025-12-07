Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:36, 7 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов

Биолог Лялина: Важно протирать упаковки продуктов перед отправкой в холодильник
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Упаковки в магазине проходят через множество рук, транспортируются и хранятся на складах в условиях, где могут скапливаться пыль, грязь и микроорганизмы, рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

По словам эксперта, упаковки продуктов могут быть заражены бактериями и вирусами от экскрементов и шерсти грызунов, которые обитают на складах, а также от множества рук, через которые они проходят в процессе доставки. Она также сослалась на исследования, которые показывают, что патогенные микроорганизмы могут сохранять жизнеспособность на поверхностях от нескольких часов до нескольких суток.

«Когда вы кладете упаковку в холодильник, микробы с ее поверхности могут попадать на внутренние полки, другие продукты и ваши руки, что увеличивает риск инфекций, передающихся контактно-бытовым путем. Особенно это критично, если в семье есть маленькие дети, пожилые люди или люди с ослабленным иммунитетом», — предупредила Лялина.

Эксперт добавила, что если упаковка липкая или покрыта пылью, ее нужно предварительно промыть под водой. Для протирания она посоветовала использовать влажную тряпочку с хозяйственным мылом, дезинфицирующую влажную салфетку, раствор пищевой соды (2 ложки соды на 1 литр воды) или уксусной кислоты.

Ранее декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина посоветовала для нормальной работы печени включить в рацион чеснок. Также, по ее мнению, полезны для этой цели свекла, имбирь и другие овощи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон созвонился с Зеленским после своего визита в Китай. Что известно о ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине?

    Стало известно о секретных переговорах Кубы и США о Венесуэле без Мадуро

    Названа самая влиятельная семья в США

    Юрист предупредил о случаях изъятия дачных участков весной

    Цыганова резко оценила выступление Долиной на Первом канале

    Тело россиянки обнаружили в номере отеля Гонконга

    Россиянам рассказали о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов

    Россиянам подсказали способ быстро выбрать удачный подарок на праздник

    В Минобороны отчитались о сбитых над территорией России беспилотниках

    Украинский военный призвал снизить градус ура-патриотизма и поговорить честно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok