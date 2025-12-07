Россиянин довел себя до инвалидности одним напитком

Mash: Россиянин стал инвалидом после года злоупотребления вейпами и энергетиками

19-летний житель Астрахани довел себя до инвалидности одним напитком. Как утверждает Telegram-канал Mash, россиянин на протяжении года злоупотреблял энергетиками.

Журналисты выяснили, что еще в начале обучения в 11-м классе подросток прошел полное обследование, подтвердившее его идеальное здоровье. После окончания школы астраханец планировал поступить в академию Федеральной службы безопасности в Санкт-Петербурге, однако подготовка к ЕГЭ спровоцировала стресс, с которым школьник попытался справиться с помощью вейпов и энергетиков.

«Первое время пил их эпизодически, но наткнулся на конкурс [блогера Михаила] Литвина и перешел на 2-4 банки в день, чтобы зарегать как можно больше чеков и увеличить свой шанс на выигрыш BMW M3, Porsche 911, Mercedes-Benz G63 AMG или Toyota Supra A90. Спойлер — он ничего не выиграл», — констатировали журналисты.

Зато подросток сильно похудел, из-за чего обеспокоенные родители отвели его к врачам, обнаружившим почти четырехкратное превышение уровня сахара в крови. Диагноз — инсулинозависимый сахарный диабет первого типа, отказ функционирования щитовидной и поджелудочной железы, что означает инвалидность третьей группы. Медики полагают, что виной всему сбой в организме из-за стресса, усугубленный плохим питанием и злоупотреблением энергетиками и вейпами.

Ранее ученые подтвердили, что даже эпизодическое употребление энергетиков может вызвать серьезные нарушения в работе организма, а регулярное — привести к опасным для жизни состояниям. Как выяснили исследователи, ключевыми источниками риска становятся характерные ингредиенты энергетиков — высокие дозы кофеина, таурин, глюкуронолактон, а также сахар и искусственные подсластители.