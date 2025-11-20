Подтверждена опасность популярного напитка для организма

Nutrients: Употребление энергетиков вызывает нарушения в работе организма

Новый обзор, опубликованный в журнале Nutrients, подтвердил: даже эпизодическое употребление энергетиков может вызывать серьезные нарушения в работе организма, а регулярное — приводить к опасным для жизни состояниям. В анализ включили данные клинических наблюдений, большинство из них указывают на широкий спектр неблагоприятных эффектов — от скачков давления и аритмий до поражения печени и поджелудочной железы.

Как отмечает автор работы, ключевыми источниками риска становятся характерные ингредиенты энергетиков — высокие дозы кофеина, таурин, глюкуронолактон, а также сахар и искусственные подсластители. При этом компоненты напитка способны вступать во взаимодействие с лекарствами: прежде всего кофеин, который может усиливать или ослаблять действие препаратов и повышать риск побочных эффектов.

Особенно тревожит экспертов то, что энергетики активно рекламируются подросткам и молодым взрослым, а регулирование их оборота остается крайне мягким. Исследователи призывают пересмотреть законодательные нормы и ограничить доступ детей и подростков к подобным продуктам.

По словам авторов, энергетики — не «способ взбодриться», а фактор, который способен провоцировать тяжелые нарушения в работе сердца и других органов.

Ранее ученые выяснили, что кофеин способен ослаблять действие антидепрессантов.