Российские истребители сбили пытавшийся выйти на рубеж атаки украинский вертолет

Летчики ВС России сбили украинский вертолет, пытавшийся выйти на рубеж атаки

Российские летчики в зоне проведения специальной операции сбили украинский вертолет, который пытался выйти на рубеж атаки. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Поднятые по тревоге российские истребители, обнаружив и классифицировав неопознанную цель, как вражеский вертолет, открыли огонь и уничтожили его, не позволив выйти на рубеж атаки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обнаружить вертолет смог рядовой Данила Соловьев. Он сразу доложил об этом командованию, а затем определил азимут и дальность цели и передал эту информацию на пункт управления авиацией.

В результате российским войскам удалось избежать потерь среди личного состава и техники. В оборонном ведомстве не уточнили, когда и где именно был уничтожен вертолет противника.

В конце ноября сообщалось, что российский истребитель Су-30СМ2 первым в мире уничтожил ЗРК Patriot.