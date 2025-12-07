Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:36, 7 декабря 2025Россия

Российские истребители сбили пытавшийся выйти на рубеж атаки украинский вертолет

Летчики ВС России сбили украинский вертолет, пытавшийся выйти на рубеж атаки
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Российские летчики в зоне проведения специальной операции сбили украинский вертолет, который пытался выйти на рубеж атаки. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Поднятые по тревоге российские истребители, обнаружив и классифицировав неопознанную цель, как вражеский вертолет, открыли огонь и уничтожили его, не позволив выйти на рубеж атаки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обнаружить вертолет смог рядовой Данила Соловьев. Он сразу доложил об этом командованию, а затем определил азимут и дальность цели и передал эту информацию на пункт управления авиацией.

В результате российским войскам удалось избежать потерь среди личного состава и техники. В оборонном ведомстве не уточнили, когда и где именно был уничтожен вертолет противника.

В конце ноября сообщалось, что российский истребитель Су-30СМ2 первым в мире уничтожил ЗРК Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван вероятный преемник Трампа

    «Интер Майами» с Месси впервые стал чемпионом MLS

    Визит Путина в Индию показал Западу способность России диктовать правила игры

    Зеленский поговорил с европейским лидером

    Депутат раскрыла главное преимущество Москвы

    Пентагон пригрозил союзникам США последствиями

    Мэр Киева пожаловался на необходимость посещать в госпиталях искалеченных солдат ВСУ

    В Раде призвали затягивать переговоры с США

    В американском штате произошло сильное землетрясение

    Американские военные начали изучать опыт украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok