Российский военный высказался о дезертирстве в рядах ВСУ

Военный Дандыкин: Дезертирство в рядах ВСУ пока не приняло массовый характер

Дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока не приняло массовый характер, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«То, что бойцы ВСУ перестали подчиняться командованию, имеет место. Объективно и дезертирство приличное. Но пока ситуация такая, что они активно сопротивляются. Бои идут. Мы продвигаемся. Поэтому я бы не сказал, что дезертирство и неподчинение приняли массовый характер», — заметил Дандыкин.

При этом военный эксперт добавил, что процент украинских солдат, которые не желают участвовать в боях, за последние несколько месяцев вырос.

«Очевидно, на них влияет и фактор переговоров, и фактор коррупции в высших кругах, и огромные потери, и, разумеется, успехи наших ребят. Надеюсь, что это будет проявляться все больше и больше. Но пока это эпизоды», — заключил он.

Ранее стало известно, что несколько бойцов ВСУ перестали подчиняться командованию в Днепропетровской области из-за прорыва российских войск. Отмечается, что 12 украинских солдат попали под обстрел и самовольно оставили позиции. Приказы командования при этом они проигнорировали.

В сентябре на Украине раскрыли число дезертиров в рядах ВСУ. Показатель превысил отметку 138 тысяч человек только с начала 2025 года.

