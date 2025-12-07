РИА Новости: Несколько бойцов ВСУ перестали подчиняться командованию

Несколько бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестали подчиняться командованию в Днепропетровской области из-за прорыва российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиоперехват переговоров.

Отмечается, что 12 украинских солдат попали под обстрел и самовольно оставили позиции. Приказы командования при этом они проигнорировали.

Командир по рации заявил об уголовной ответственности за невыполнение приказа, однако в ответ один из бойцов сказал, что группа отошла вместе с ранеными.

Ранее на Украине раскрыли число дезертиров в ВСУ. Показатель превысил отметку 138 тысяч человек только с начала 2025 года.