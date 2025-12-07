Российскую журналистку уволили после слов «чтоб фарш был» о терпящем бедствие самолете

Редактора «Москвы 24» уволили за слова о терпящем бедствие самолете

Редактора «Москвы 24» уволили за слова о терпящем бедствие самолете. Об этом сообщил сам телеканал в Telegram.

Евгения Оболашвили записала «кружок» в личном канале, в котором сказала, что надеется, что с бортом «хоть что-то случится», чтобы поработать в оперативном режиме.

«Да, Илюх? Ты хочешь, чтобы прям фарш был? Смотрите на его довольное лицо», — обратилась российская журналистка к своему коллеге. Видеозапись распространилась в сети.

Телеканал назвал подобное поведение недопустимым, а слова бесчеловечными. «Сами в шоке! Уволена! Такое поведение абсолютно недопустимо — Евгения Оболашвили с нами больше не работает», — заявили в редакции.

Там принесли извинения всем зрителям и читателям, выразив надежду, что инцидент не подорвет доверия ко всей команде СМИ.

Самолет авиакомпании Red Wings подал сигнал бедствия в небе над Московской областью вечером 3 декабря. На протяжении часа Boeing 777-200, вылетевший из Домодедово, сжигал топливо и готовился к посадке в аэропорту вылета, которая прошла благополучно. На борту находились 425 человек, никто не пострадал.

