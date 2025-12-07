Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:31, 7 декабря 2025Интернет и СМИ

Российскую журналистку уволили после слов «чтоб фарш был» о терпящем бедствие самолете

Редактора «Москвы 24» уволили за слова о терпящем бедствие самолете
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Редактора «Москвы 24» уволили за слова о терпящем бедствие самолете. Об этом сообщил сам телеканал в Telegram.

Евгения Оболашвили записала «кружок» в личном канале, в котором сказала, что надеется, что с бортом «хоть что-то случится», чтобы поработать в оперативном режиме.

«Да, Илюх? Ты хочешь, чтобы прям фарш был? Смотрите на его довольное лицо», — обратилась российская журналистка к своему коллеге. Видеозапись распространилась в сети.

Телеканал назвал подобное поведение недопустимым, а слова бесчеловечными. «Сами в шоке! Уволена! Такое поведение абсолютно недопустимо — Евгения Оболашвили с нами больше не работает», — заявили в редакции.

Там принесли извинения всем зрителям и читателям, выразив надежду, что инцидент не подорвет доверия ко всей команде СМИ.

Самолет авиакомпании Red Wings подал сигнал бедствия в небе над Московской областью вечером 3 декабря. На протяжении часа Boeing 777-200, вылетевший из Домодедово, сжигал топливо и готовился к посадке в аэропорту вылета, которая прошла благополучно. На борту находились 425 человек, никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наносят тяжелый урон». В МИД России оценили потери Евросоюза от антироссийских санкций

    В России захотели сократить список неженских профессий

    Военный блогер заявил о зачистке днепропетровского села Остаповское

    Российскую журналистку уволили после слов «чтоб фарш был» о терпящем бедствие самолете

    В Британии заявили о нежелании США критиковать Россию

    На Украине призвали равняться на Северную Корею в одном вопросе

    В рядах ВСУ начались конфликты из-за попыток боевиков покинуть позиции

    В Британии рассказали о подарке Каллас для России

    В России сообщили об индексации одного вида пенсий

    В США оценили вероятность отправки войск на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok