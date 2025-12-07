Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:17, 7 декабря 2025Экономика

Ряду россиян напомнили о праве досрочно выйти на пенсию

Доцент Балынин заявил о праве жителей Крайнего Севера досрочно выйти на пенсию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил, что досрочно выйти на пенсию могут россияне, имеющие необходимый стаж и вредные или тяжелые условия труда. Об этом он сообщил в интервью RT.

Балынин также заявил о праве жителей Крайнего Севера выйти на пенсию раньше. Он уточнил, что для этого мужчины должны достигнуть возраста 50 лет, а женщины — 45. Кроме того, условием для раннего выхода на пенсию является проживание в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Материалы по теме:
Прожиточный минимум для пенсионеров в 2026 году. Таблица с суммами по регионам России
Прожиточный минимум для пенсионеров в 2026 году.Таблица с суммами по регионам России
2 декабря 2025
Пенсия по потере кормильца в 2026 году: как оформить и получить
Пенсия по потере кормильца в 2026 году:как оформить и получить
5 декабря 2025

Эксперт объяснил, что также необходимо проработать, соответственно, не менее 25 и 20 лет в качестве оленеводов, рыбаков и охотников-промысловиков. Россияне могут досрочно выйти на пенсию, если проработали не менее 10 лет и 7,5 года на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах. Страховой стаж в таком случае должен достигать не менее 20 лет и 15 лет.

Ранее в Госдуме рассказали, что до 31 декабря текущего года россиянам надо подать документы на получение повышенной пенсии в 2026 году. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон созвонился с Зеленским после своего визита в Китай. Что известно о ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине?

    В России предложили ввести налоговый вычет на детские товары

    Ряду россиян напомнили о праве досрочно выйти на пенсию

    Стало известно о секретных переговорах Кубы и США о Венесуэле без Мадуро

    Названа самая влиятельная семья в США

    Юрист предупредил о случаях изъятия дачных участков весной

    Цыганова резко оценила выступление Долиной на Первом канале

    Тело россиянки обнаружили в номере отеля Гонконга

    Россиянам рассказали о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов

    Россиянам подсказали способ быстро выбрать удачный подарок на праздник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok