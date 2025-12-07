Ряду россиян напомнили о праве досрочно выйти на пенсию

Доцент Балынин заявил о праве жителей Крайнего Севера досрочно выйти на пенсию

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил, что досрочно выйти на пенсию могут россияне, имеющие необходимый стаж и вредные или тяжелые условия труда. Об этом он сообщил в интервью RT.

Балынин также заявил о праве жителей Крайнего Севера выйти на пенсию раньше. Он уточнил, что для этого мужчины должны достигнуть возраста 50 лет, а женщины — 45. Кроме того, условием для раннего выхода на пенсию является проживание в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Эксперт объяснил, что также необходимо проработать, соответственно, не менее 25 и 20 лет в качестве оленеводов, рыбаков и охотников-промысловиков. Россияне могут досрочно выйти на пенсию, если проработали не менее 10 лет и 7,5 года на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах. Страховой стаж в таком случае должен достигать не менее 20 лет и 15 лет.

Ранее в Госдуме рассказали, что до 31 декабря текущего года россиянам надо подать документы на получение повышенной пенсии в 2026 году. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.