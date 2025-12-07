Реклама

Сирота обвинила опекунов в краже миллиона рублей в российском регионе

Сирота обвинила опекунов в краже около миллиона рублей в Краснодарском крае
Алина Черненко

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

В Краснодарском крае сирота подала в суд на опекунов и обвинила их в краже около миллиона рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, семья из российского региона взяла ребенка под опеку в 2019 году и получила из госбюджета на ее содержание более миллиона рублей. Когда Екатерине исполнилось 18 лет, она обвинила приемных родителей в краже выделенных ей денег. Историей заинтересовался уполномоченный по правам человека — он направил запросы в Следственный комитет, прокуратуру и полицию.

В отношении семьи возбудили уголовное дело о присвоении и растрате. Однако приемные родители представили стражам правопорядка доказательства, что деньги тратились на бытовые нужды и просьбы самой Екатерины. Кроме того, по достижении совершеннолетия они вернули ей оставшиеся 100 тысяч рублей. К отчетам они приложили чеки.

Вскоре девушка призналась, что оклеветала приемных родителей, после чего дело закрыли. Несмотря на это, местный прокурор все равно направил иск в гражданский суд о взыскании якобы недоплаченной суммы. Теперь семья пытается доказать, что не присваивала себе деньги приемной дочери.

Ранее сообщалось, что в Кунгуре осудят пару приемных родителей, которые дождались 18-летия своей дочери и ограбили ее на улице. Деньгами впоследствии распорядилась приемная мать.

