16:52, 7 декабря 2025Бывший СССР

На Украине назвали критической ситуацию с ракетами Patriot

Депутат Рады Костенко назвал критической ситуацию с ракетами Patriot
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) кончаются ракеты для зенитных комплексов Patriot. Об этом, как передает Telegram-канал издания «Страна.ua», сообщил депутат Верховной Рады Роман Костенко, назвавший положение критическим.

«Что касается американских ракет, то ситуация критическая. Их никогда и не было много. Но сейчас, если мы говорим о проблемах, связанных с нехваткой вооружения, то это касается всего спектра, в том числе и ракет», — констатировал парламентарий.

Ранее стало известно, что Польша, Германия и Норвегия закупят у США ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot на сумму 500 миллионов долларов, после чего отправят их на Украину. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский, уточнивший, что эти средства изначально планировалось выделить для Европейского фонда обороны, однако предложение было заблокировано Венгрией.

