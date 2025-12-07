Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:08, 6 декабря 2025Россия

Спецпредставитель Путина согласился с мнением Маска о Европе

Дмитриев согласился с мнением Маска о том, что Европа движется к забвению
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в X согласился со словами предпринимателя Илона Маска о том, что Европа движется к забвению.

В соцсети бизнесмен ответил одному из основателей компании Palantir Джо Лонсдейлу, который написал, что цивилизации Европы грозит вымирание из-за «племен», которые ее разрушают. Маск заявил, что Европа «идет, как лунатик, к забвению». «Не просто идет, а несется», — написал в ответ на это Дмитриев.

Ранее спецпредставитель президента заявил, что конфискация замороженных активов России станет для Евросоюза самоубийством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мрачной реальности ВСУ из-за потери Красноармейска

    В России оценили возможность военного конфликта с Европой

    Шеф Пентагона призвал не сомневаться в способности Трампа применить силу

    Глава Пентагона рассказал о работе США над завершением конфликта на Украине

    Лариса Долина впервые вышла на сцену после интервью о скандале с квартирой

    В Британии заявили о новом подходе ЕС к построению энергосети

    Россиян предупредили об опасности новогодних открыток в мессенджерах

    В США допустили военный переворот на Украине

    Москвичам рассказали о редком погодном явлении в декабре

    Спецпредставитель Путина согласился с мнением Маска о Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok