Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:16, 7 декабря 2025Интернет и СМИ

Сталкеров предложили сажать в тюрьму

Ревва предложил сажать сталкеров в тюрьму
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Российский актер, певец и комик, бывший участник КВН Александр Ревва предложил преследовать сталкеров в уголовном порядке. Свою позицию он высказал в интервью Telegram-каналу «Звездач».

«Ловить и публично показывать. Какая-то должна быть правовая норма. Нужно просто сажать [в тюрьмы] людей, которые пытаются навредить», — сказал Ревва.

Он добавил, что причина такого поведения сталкеров кроется в их психических проблемах. Тем не менее он призвал их не мешать артистам «творить и масштабировать любовь».

Ранее 51-летний Александр Ревва раскрыл секреты молодости и стройности. Юморист рассказал, что не ограничивает себя в еде, поскольку утомился от постоянных ограничений и диет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для меня это жизнь». Боец ММА Петр Ян победил Двалишвили и вернул себе титул чемпиона

    Россиянка описала жизнь женщин-оленеводов в тундре фразой «ее задача — подавать еду»

    На Солнце произошла двойная вспышка

    В России назвали приоритетное для ВСУ направление фронта

    Россиян предупредили о риске замерзнуть насмерть из-за алкоголя

    Сталкеров предложили сажать в тюрьму

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

    Россиян предупредили о «русской рулетке» при покупке красной икры с рук

    Военные захватили власть в Бенине

    Тактаров оценил завоевание Петром Яном чемпионского титула UFC

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok