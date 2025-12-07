Сталкеров предложили сажать в тюрьму

Ревва предложил сажать сталкеров в тюрьму

Российский актер, певец и комик, бывший участник КВН Александр Ревва предложил преследовать сталкеров в уголовном порядке. Свою позицию он высказал в интервью Telegram-каналу «Звездач».

«Ловить и публично показывать. Какая-то должна быть правовая норма. Нужно просто сажать [в тюрьмы] людей, которые пытаются навредить», — сказал Ревва.

Он добавил, что причина такого поведения сталкеров кроется в их психических проблемах. Тем не менее он призвал их не мешать артистам «творить и масштабировать любовь».

