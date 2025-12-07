Тактаров оценил завоевание Петром Яном чемпионского титула UFC

Тактаров поздравил россиянина Петра Яна с завоеванием чемпионского титула UFC

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и актер Олег Тактаров оценил завоевание россиянином Петром Яном титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен поздравил Яна с уверенной победой. По его мнению, соперник россиянина грузин Мераб Двалишвили проиграл в первом раунде, однако старался исправить положение на протяжении всех раундов. «Двалишвили решил, что он хороший ударник и может победить кого угодно без эмоционального отдыха», — заявил Тактаров.

Ранее 7 декабря спортсмен одержал победу над Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США). Встреча завершилась победой россиянина единогласным решением судей.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. В активе россиянина теперь 19 побед в 24 поединках в ММА.