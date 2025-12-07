Реклама

09:15, 7 декабря 2025Спорт

Петр Ян стал чемпионом UFC

Боец MMA Петр Ян победил Двалишвили решением судей и стал чемпионом UFC
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Yeazell / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмен одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США). Встреча завершилась победой россиянина единогласным решением судей.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. В активе россиянина теперь 19 побед в 24 поединках в ММА.

Ян и Двалишвили уже встречались в октагоне. 12 марта 2023 года россиянин проиграл грузинскому сопернику единогласным решением судей и потерял чемпионский титул.

