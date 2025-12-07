Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:44, 7 декабря 2025Путешествия

Тело россиянки обнаружили в номере отеля Гонконга

Shot: Тело 35-летней россиянки обнаружили в номере отеля Kew Green в Гонконге
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Тело туристки из России обнаружили в номере отеля Гонконга. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Известно, что 35-летняя россиянка приехала в Гонконг и остановилась в гостинице Kew Green, которая находится в торговом районе Ваньчай. Женщину нашли без сознания в собственном номере.

Работники гостиницы вызвали скорую: приехавшие в отель медики констатировали смерть женщины. Точные обстоятельства ее смерти неизвестны. Для установления точной причины проведут вскрытие.

В октябре отдыхавшую в Турции российскую туристку нашли бездыханной в номере отеля в Аланье. 69-летняя женщина по имени Ольга находилась в гостинице в районе Каргыджак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон созвонился с Зеленским после своего визита в Китай. Что известно о ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине?

    Стало известно о секретных переговорах Кубы и США о Венесуэле без Мадуро

    Названа самая влиятельная семья в США

    Юрист предупредил о случаях изъятия дачных участков весной

    Цыганова резко оценила выступление Долиной на Первом канале

    Тело россиянки обнаружили в номере отеля Гонконга

    Россиянам рассказали о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов

    Россиянам подсказали способ быстро выбрать удачный подарок на праздник

    В Минобороны отчитались о сбитых над территорией России беспилотниках

    Украинский военный призвал снизить градус ура-патриотизма и поговорить честно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok