Тело россиянки обнаружили в номере отеля Гонконга

Shot: Тело 35-летней россиянки обнаружили в номере отеля Kew Green в Гонконге

Тело туристки из России обнаружили в номере отеля Гонконга. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Известно, что 35-летняя россиянка приехала в Гонконг и остановилась в гостинице Kew Green, которая находится в торговом районе Ваньчай. Женщину нашли без сознания в собственном номере.

Работники гостиницы вызвали скорую: приехавшие в отель медики констатировали смерть женщины. Точные обстоятельства ее смерти неизвестны. Для установления точной причины проведут вскрытие.

