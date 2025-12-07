Реклама

Интерес жителей США к теме коррупции на Украине достиг рекорда с 2022 года

Интерес американцев к теме коррупции на Украине в конце ноября достиг рекорда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Интерес жителей США к проблеме коррупции на Украине в конце ноября достиг рекорда с начала 2022 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики поисковых запросов.

Отмечается, что количество поисковых запросов «Украина коррупция» и (президент Украины Владимир — примечание «Ленты.ру») «Зеленский коррупция» с 16 по 23 ноября с территории Соединенных Штатов достигло пика. Оно превысило подобные показатели со времен марта 2022 года, когда число этих запросов достигало рекордного значения за весь период.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) официально упомянуло президента Зеленского в деле о коррупции его окружения, в частности, бизнес-партнера Тимура Миндича.

