Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:58, 7 декабря 2025Культура

Умер режиссер Криштофович

Умер режиссер и сценарист Криштофович
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

На 79-м году жизни умер режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович. Об этом сообщил кинокритик Андрей Плахов в Telegram-канале.

Он рассказал, что коллеги и друзья называли режиссера Вячеком, а также вспомнил о работе в кино в советское время. Тогда Криштофович жил в Киеве и работал с известными московскими актерами.

«Вячек был хорошим человеком и фильмы делал хорошие, с настроением, авторской интонацией и человеческим лицом», — написал кинокритик.

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР, актер и режиссер театра и кино Всеволод Шиловский ушел из жизни. Артисту было 87 лет. Причина его смерти не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    «Для меня это жизнь». Боец ММА Петр Ян победил Двалишвили и вернул себе титул чемпиона

    Россиянам назвали неожиданные опасности и коварство геморроя

    Россиян массово атаковали клопы в пятизвездочных отелях Египта

    Москвичам пообещали неожиданную для декабря погоду

    Двалишвили отправили в больницу после боя с Яном

    Раскрыты подробности публичных издевательств над Долиной

    Осужденная за расчленение рэпера Картрайта вдова обжаловала приговор

    В российском городе ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ

    В посольстве Украины в США назвали основные вызовы во время переговорного процесса

    Вяльбе назвала вероятных участников Олимпиады в лыжных гонках от России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok